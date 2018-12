Nieuw: speelkledij aan 0,95 euro in Kringloopwinkels Peter Lanssens

10 december 2018

15u03 6 Kortrijk De Kringloopwinkels in Avelgem, Beveren-Leie, Kortrijk, Wevelgem en Zwevegem hebben de Ravodjes geopend. Dat zijn grabbelbakken met speelkledij in. De kledij kost telkens 0,95 euro per stuk.

“We komen zo tegemoet aan de vraag van klanten naar kledij om bijvoorbeeld naar de jeugdbeweging te gaan of in het bos te ravotten”, zegt woordvoerster Nelle Vanleeuwen van de vzw Kringloopcentrum Zuid-West-Vlaanderen en de vzw Constructief. “Het Kringloopcentrum haalt kledij en textiel in de hele regio op. In de sortering op de Warande in Heule volgen 40 werknemers strenge sorteerregels, zodat enkel goeie kwaliteit in de Kringloopwinkels terecht komt. Want wie tweedehands koopt of het niet breed heeft, heeft ook recht op deftige spullen. Maar soms zijn klanten op zoek naar kledij die niet helemaal in orde moet zijn. Voor wanneer kinderen buiten willen spelen en klimmen, in de modder willen springen enzomeer. We lanceren daarom deze lijn speelkledij. We helpen er klanten met kinderen mee en we zorgen zo voor nog meer hergebruik en nog minder afval.”