Nieuw skatepark voor Kooigem 26 november 2018

02u23 0 Kortrijk Kooigem krijgt volgend jaar een nieuw betonnen skatepark en beweegruimte. Dat werd beslist op basis van de resultaten van een inspraaktraject.

Kooigemse kinderen konden afgelopen zomer hun mening geven over de nieuwe invulling van het skatepark, dat omwille van veiligheid niet meer bruikbaar is. Zij wilden vooral dat het nieuwe skatepark gericht zou zijn op verschillende leeftijden. Tegelijk maakten 51 aanwezigen, inwoners van 5 tot 55 jaar, een top drie van nieuwe invulling van de locatie. Naast een skatepark schoof die groep ook een klimparcours naar voren. De hele zomervakantie konden inwoners hun idee kenbaar maken door een briefje te deponeren in een ideeënbus.





Uit 38 inzendingen kwam een skatepark, een pingpongtafel en fitness als favoriet uit de bus. Op basis van die resultaten zijn al enkele basiselementen vastgelegd. Er komt een betonnen (onderhouds- en geluidsvriendelijk) skatepark op de helft van de bestaande ruimte, dat vergelijkbaar is met het skatepark in Bellegem, Rollegem en Aalbeke. Hoe het eruit zal zien, wordt begin 2019 uitgetekend en beslist samen met de Kooigemse kinderen en jongeren. Op de andere helft van de site staat beweging 'centraal'. "Ook hier luisteren we voor de concrete invulling naar mening van de Kooigemse inwoners zelf", zegt schepen van Jeugd Bert Herrewyn (sp.a). (JME)