Nieuw Overbekeplein zoekt handelaars MOEILIJKE UITDAGING DOOR HOOG KADASTRAAL INKOMEN VAN PANDEN PETER LANSSENS

29 maart 2018

02u36 2 Kortrijk Het Overbekeplein is vernieuwd. De reacties zijn positief, maar nu pas begint de échte uitdaging om er meer handelaars aan te trekken. De leegstand schommelt er rond de 50 procent. Handelaars roepen op om het kadastraal inkomen te verlagen.

Het winkelplein, geopend in 1981, staat al jaren symbool voor leegstand. Het heeft nu na een heraanleg tal van blikvangers zoals een eilandje met kunstgras en voetbaldoelen. Een ander eilandje heeft een zit-, lig- en speelelement in hout. De andere drie staan vooral vol groen en Japanse Zelkovas. Dat zijn meerstammige bomen met een brede kruin. Ook leuk zijn de gekleurde klinkers. Niet enkel voor kinderen, want ze wijzen shoppers de weg. Handelaars en bewoners van de flats boven de winkels vinden het resultaat mooi en luchtig, maar het werk is niét af. "Het KI (kadastraal inkomen, nvdr.) is veel te hoog, dat is het probleem hier", zegt Dorine Vierstraete van schoonheidssalon Sense of Beauty.





"Er was een akkoord om het KI met 30 procent te verlagen", zegt schepen Wout Maddens (Open Vld). "Maar dan moesten als tegenprestatie gaanderijen worden dichtgemaakt om winkelpanden te kunnen samenvoegen en uitbreiden. Dat gebeurde enkel aan de kant tussen het Boerenhol en de Grote Kring. Aan de andere kanten niet, omdat de eigenaars niet akkoord waren. Dus verlaagt het KI helaas niet."





Lifestyle

De stad wil op het plein vooral lifestyle. Dat zijn winkels op het vlak van decoratie, kunst, verzorging en vrije tijd. Vastgoedspecialisten adviseren dat, omdat het plein de overgang vormt tussen het winkelwandelgebied en historisch Kortrijk. "Onze dienst Economie en het stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk zijn contacten aan het leggen. We doen er alles aan om lifestyle aan te trekken", stelt schepen van Economie Rudolf Scherpereel (N-VA). "We laten hier ook meer evenementen plaatsvinden. Zo betrekken we het plein bij de Sinksenfeesten", aldus Scherpereel. "Er moeten hier vooral speciaalzaken komen, waar klanten gericht naartoe gaan", vult Dorine Vierstraete aan. "Want van de passage moet je het hier niet hebben."





De heraanleg van het plein, een werk van Wegenbouw Ockier, vatte in november 2017 aan en kostte de stad 550.000 euro. Tussen mei en oktober 2017 werd ook de lekkende betonplaat op de parking onder het plein vervangen door een nieuwe plaat. Dat was op kosten van de vereniging van mede-eigenaars (VME), goed voor een kost van 500.000 euro. De huidige handelszaken op het Overbekeplein zijn Sense of Beauty, modezaak Daphnis en Chloe, huishoudlinnen Oxford, communicatiebureau com com com, teken- en knutselwinkel Schleiper, gabbershop DC's Special, platenzaak Kortom, architectenbureau Ruimtemannen en tearoom Onder de Olijfboom.