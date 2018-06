Nieuw op Veemarkt: 'fresh food pub' 05 juni 2018

02u56 0 Kortrijk Op de hoek van de Veemarkt en de Romeinselaan is Marquee geopend: een 'fresh food pub' met verse en betaalbare gerechtjes of om gezellig iets te drinken.

"De locatie is prima, vlakbij winkelcentrum K en parkings", zeggen zaakvoerders Brecht Beeckaert (41) en Danielle Rabello (40). Ze zijn gepokt en gemazeld in de horeca. Zo was de uit Brazilië afkomstige Danielle het gezicht van gewezen taverne De Duizend Peryckels in Kortrijk, terwijl haar man onder meer in sterrenzaak De Hoefslag in Nederland en bij topchocolatier Dominique Persoone werkte.





"We willen met andere handelaars op de Veemarkt samenwerken en hopen een frisse wind over het centrumplein te laten waaien", vertelt het koppel. Marquee heeft specialiteiten zoals 'focaccia toast' en knapperige scampi in een honingsaus. Er staan verder allerlei tapas, slaatjes, pasta's en zo meer op de kaart. De naam Marquee verwijst naar de gewezen gelijknamige legendarische rockclub in Londen, waar onder meer The Rolling Stones en wijlen David Bowie nog optraden in hun beginjaren. Marquee, met binnen plaats voor 40 mensen en buiten op het terras plek voor 32 mensen, heeft een industriële warme look. De zaak is op maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag en zaterdag open vanaf 10.30 uur en op zondag van 12 tot 18 uur. De sluitingsdag is donderdag. (LPS)