Nieuw op Paasfoor: maaltijdbezorgers brengen heerlijke oliebollen aan huis Peter Lanssens

26 maart 2019

Kortrijkzanen moeten niet meer per se naar het smoutebollenkraam van Vincent Delforge op het Casinoplein hollen tijdens de Paasfoor van donderdag 18 april tot en met zondag 5 mei. Delforge werkt nu samen met maaltijdbezorgers Deliveroo én Uber Eats. Installeer een van beide apps op je smartphone, bestel online en de koeriers komen binnen de 30 minuten met heerlijke oliebollen tot bij je thuis of op het werk of in het park. Niet enkel ideaal voor mensen die geen zin hebben in kermisdrukte of te lui zijn om naar de foor te gaan, ook mensen die bijvoorbeeld niet goed te been zijn of geen vervoer hebben smullen zo straks toch van de heerlijke oliebollen.