Nieuw: nu ook avondopeningen in minigolf in Astridpark Peter Lanssens

25 maart 2019

12u14 0 Kortrijk De start van de paasvakantie betekent traditioneel de opening van de minigolf in het Astridpark in Kortrijk. Nieuw is dat er nu ook avondopeningen zijn.

Balletjes slaan kan er vanaf zaterdag 6 april om 14 uur. En dat doen veel mensen. De minigolf lokte vorig jaar 5.516 bezoekers tijdens de lente en de zomer. Dat zijn er 600 meer dan met het vorige seizoen in 2017. Omdat het betaalbaar is. Voor een toer langs de achttien holes, in een groen kader, betaal je 3 euro voor volwassenen. Kinderen jonger dan 12 jaar betalen 1 euro. Nieuw is dat er dit seizoen al zeker twee avondopeningen zijn. De minigolf blijft op 21 juli en 15 augustus tot 21 uur open. Extra nocturnes kunnen altijd, bij een hittegolf.

Afhuren

De minigolf wordt uitgebaat door vrijwilligers van het wijkcentrum Overleie. De minigolf is op zaterdag, zondag, elke feestdag en brugdag, elke dag in de paasvakantie, elke dag in de zomervakantie en elke woensdag in juni telkens open van 14 tot 19 uur. Met vrienden, familie of een vereniging de minigolf buiten de openingsuren afhuren kan ook. Dan betaal je voor een minimum van tien deelnemers 10 euro, bovenop de prijs die je per persoon betaalt om te spelen. Je kan in het Astridpark tot zondag 29 september minigolf spelen. Info en reserveren: tel. 056/27.73.80 of wijkteam.noord@kortrijk.be.