Nieuw: kinderen ravotten in Wildernis

De organisatie Wildebras nodigt kinderen naar Wildernis uit: de eerste avontuurlijke bouwspeelplaats van Vlaanderen.

Wildernis bevindt zich op een eiland vol bomen in het Van Raemdonckpark. Zich vuil maken, in plassen springen, in bomen klimmen, met recuperatiemateriaal timmeren, vuur maken, alles kan er. Het gebeurt telkens onder begeleiding van de mensen van Wildebras. "De kinderen leren zo zelf risico's inschatten en tasten grenzen af", zeggen Jolle Desloovere en Simon Verschelde van Wildebras. "Ze worden er sterker van, het is gezond en het is goed voor hun motorische, emotionele en cognitieve ontwikkeling. Ze leren er samen met andere kinderen of alleen heel wat basisvaardigheden. Ouders blijven in het ouderhoekje." Het concept komt uit Denemarken. Waar een landschapsarchitect in 1943 merkte dat kinderen niet op de door hem ontworpen speelpleinen speelden, maar op natuurlijke plaatsen met vaak ruwe materialen.





Vandaag bestaan er zo'n 1.000 avontuurlijke bouwspeelplaatsen, waarvan de meeste in Denemarken, Engeland, Frankrijk, Nederland, Zwitserland en Japan. De bouwspeelplaats in Kortrijk is tot eind augustus elke donderdag, vrijdag en zaterdag van 14 uur tot 17.30 uur vrij toegankelijk. "We geven het publiek groen in handen van onze kinderen en promoten zo buiten spelen", zegt schepen van Jeugd Bert Herrewyn (sp.a).





