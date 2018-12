Nieuw in Onze-Lieve-Vrouwestraat: Foto Maro wordt Boetiek Romantiek Peter Lanssens

09 december 2018

08u44 1 Kortrijk Bijna een jaar nadat de bekende Kortrijkse fotograaf Paul Mahieu de deuren van Foto Maro in de Onze-Lieve-Vrouwestraat sloot, heeft het pand een nieuwe invulling. Sofie Dekein (39) opende er zaterdag Boetiek Romantiek.

Een verrassende winkel, waar je naast leuke meubeltjes ook huisdecoratie, gerenoveerde oude beertjes, cadeautjes zoals kaarsen, oorbellen en van flessen gemaakte lampen, straks ook boeketjes bloemen enzomeer op de kop kan tikken. Wie meubels wil laten renoveren of maken, zijn zaak of woning wil laten renoveren of een etalage wil laten opmaken, kan ook in Boetiek Romantiek terecht. Een hele boterham dus, maar Sofie Dekein kan zo haar creativiteit helemaal botvieren. “Ik ben een etalagiste en naaister van opleiding, terwijl mijn eerste job bij Bloemen Fournier in Menen was, die creativiteit zit dus al lang in mij”, zegt de Kortrijkzane. “Ik hou vooral van een landelijke stijl. Verder leuk aan Boetiek Romantiek is dat ik aandacht heb voor speciale merken. Zo zal ik hier binnenkort ook natuurlijke verzorgingsproducten van het Duitse merk LR Health & Beauty verkopen, om een voorbeeld te geven”, aldus Sofie Dekein, die vlakbij de Broeltorens woont. Ze kiest voor de Onze-Lieve-Vrouwestraat omdat er daar meer passage is sinds de verlaging van de Leieboorden. En het pand in de Onze-Lieve-Vrouwestraat 10 nodigt uit omwille van de authentieke etalage. Info: www.boetiekromantiek.be.