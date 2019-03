Nieuw in Kortrijk: mobiele petanquebanen. Initiatief redt Markobollers Peter Lanssens

19 maart 2019

07u26 0 Kortrijk De Markobollers hebben een primeur. De vriendengroep speelt op de eerste mobiele petanquebanen van Kortrijk. Het voortbestaan van de club is gered.

Het stadsbestuur komt de Markse club zo tegemoet, die met de handen in het haar zat nadat een speelveld op een privaat adres verloren ging. Een mobiele baan, ze worden meestal indoor geplaatst, bestaat uit twaalf matten van 2 op 1 meter, die samen een speelveld vormen. Ze hebben een rubberen onderlaag en een toplaag uit kunstgras, met balken aan de randen. Wie het systeem van plaatsen onder de knie heeft, legt met twee man in zes minuten tijd een baan. “We investeren 6.000 euro in twee mobiele petanquebanen”, zegt schepen van Sport Arne Vandendriessche (Team Burgemeester). “Ze zijn op meerdere locaties inzetbaar. Petanque is aan een sterke opmars bezig. We hebben al heel wat outdoorbanen, maar we kijken of we er nog enkele kunnen bijleggen op strategische plaatsen. Ze zorgen voor een leuke dynamiek in het straatbeeld.”

Outdoor en indoor petanquebanen

Er zijn 110 petanqueclubs in Vlaanderen, met samen 7.000 leden. De federatie kent de laatste vijf jaar een jaarlijkse aangroei van 5 tot 10 procent. West-Vlaanderen heeft 21 clubs en 1.100 leden. In Kortrijk zijn drie clubs bij de federatie aangesloten: De Rollebollers, Kortrijk Petanque en De Markobollers. Voor wie de vaste outdoor banen en indoor petanquebanen wil ontdekken: ze bevinden zich op de stedelijke sportsites (14), in sportcentra Weimeersen in Rollegem (5), Olympiadeplein in Marke (4), Ter Biezen in Bissegem (4) en Lagae in Heule (1) en verspreid over het openbaar domein in Groot-Kortrijk (10). Er zijn ook petanquesites in sportclub P.C-Kortrijk in de Sint-Denijsestraat en outdoor in sportclub Wikings in de Abdijkaai in Kortrijk.

