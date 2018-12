Nieuw: hogescholen zetten blockchain op menu Technologie evolueert razendsnel, met steeds meer toepassingen Peter Lanssens

13 december 2018

14u36 0 Kortrijk Hogescholen Howest en Vives zetten voor het eerst blockchain op het menu. De technologie evolueert razendsnel, met steeds meer toepassingen. Zo zijn er bijvoorbeeld ‘slimme’ koelkasten op komst, die met sensoren alles registeren en zelf bestellingen naar een supermarkt sturen, als pakweg de melk en de eieren op zijn. “We bereiden onze studenten zo op de toekomst voor.”

Al gehoord van blockchain? Het is een technologie waarbij een computernetwerk gegevens en transacties registreert en controleert. Vervalsen kan (nagenoeg) niet. Klinkt als Chinees? Student en gastdocent Karel Vangheluwe uit Poperinge en Vives-opleidingshoofd Logistiek Management Veerle Lahousse geven voorbeelden tot wat het kan leiden. “Zo lanceert Bruggeling Francis Chlarie een systeem van online rekrutering, op blockchain gebaseerd. Waar bedrijven en sollicitanten rechtstreeks met elkaar in contact komen, via het online platform QuidProJobs. Zo heb je geen interimkantoren meer nodig. Of in de overheidssector, waar bijvoorbeeld twee landen dankzij blockchain rechtstreeks het uitleveren van opgepakte criminelen regelen, zonder papierwerk en tussenkomst van ambassades. In de haven van Antwerpen kan het ook werken. Waar je dankzij blockchain alle containerverkeer in een database stopt en opvolgt. Waardoor expediteurs, die normaal gezien heel wat formaliteiten zoals vergunningen moeten regelen, zich enkel nog bezig houden met de hele moeilijke containerzendingen.”

Bitcoin

Blockchain wordt in Vives sinds dit academiejaar als keuzevak gegeven binnen Business Administration Management en als verplicht vak binnen Logistiek Management. Maar Vives heeft voor alle duidelijkheid géén primeur beet. Zo is er in september in de hogeschool Howest een gans traject rond blockchain gestart, bij Toegepaste Informatica op de campus in Brugge. “Blockchain in de logistieke sector integreren, levert wereldwijd een besparing tot 500 miljard euro op”, zeggen Veerle Lahousse en Karel Vangheluwe. “Het is veilig en transparant, het is efficiënt en gefoefel kan niet. Of er gevaren zijn? Toch wel, want niemand kan inschatten wat er gebeurt als blockchain heel groot wordt. Dat is ook de reden waarom de cryptomunt bitcoin crashte. Er kwamen in een te korte tijd te veel mensen bij, waardoor het netwerk het niet meer aankon. Vergelijk het met een overvol magazijn, waarbij er toch nog continue artikelen geleverd worden. Je hebt sterkere softwareplatformen nodig, om blockchain nog beter uit te bouwen. Wat nieuwe jobs oplevert, zoals gespecialiseerde ingenieurs en voor onderhoud. Zeggen dat blockchain alleen jobs zal kosten, door de automatisering van transacties, klopt dus niet. Dat werd vroeger ook beweerd, toen de eerste computers en robots hun opwachting maakten. De beroepen van de toekomst zijn in de digitale wereld. Wat de studenten leren? Wat blockchain is en waar het al toegepast wordt, want het blijft snel veranderen. We leren hen hoe het te gebruiken.”

Privacy

De studenten zijn enthousiast. “Ik had eerst bedenkingen. Maar in een blockchain krijgt iedereen dezelfde info toegespeeld, fraude of manipulatie door hackers kan dus niet”, zegt Adbel Khltent uit Kortrijk. “Alles evolueert zo snel, ik zou het niet verdragen om niet mee te kunnen”, zegt Fleur Lahousse uit Dikkebus. “Heel de wereld zal veranderen, want je spaart dankzij blockchain véél tijd uit. Je kan je wel vragen stellen naar privacy toe, maar je moet altijd eerst instemmen om toe te treden tot een blockchain. Zo is het bij sollicitaties toch logisch dat sollicitanten en bedrijven alles van elkaar weten. Zo kan het voor wie een job zoekt, handig zijn om te weten hoe sterk een firma staat. Wat mogelijk is op een door blockchain geregeld netwerk”, aldus Fleur.