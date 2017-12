Nieuw café na brand 't Brouwershof 02u32 0

De uitbaters van het uitgebrande café 't Brouwershof in Stasegem (Harelbeke) kunnen binnenkort opnieuw stamgasten ontvangen. Vanaf 5 januari openen Rudi Nys en zijn echtgenote Sabine de deuren van café De Volksvriend in de Tombroekstraat in Rollegem (Kortrijk). "Daar kunnen we terecht tot 't Brouwershof opnieuw gerenoveerd is", aldus Rudi.





"We zijn blij dat we opnieuw aan de slag kunnen." Een kortsluiting aan een koffieapparaat zorgde op 22 november voor zware schade aan café 't Brouwershof en de achterliggende feestzaal. (LSI)