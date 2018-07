Nieuw baasje gevonden voor Sprotje 31 juli 2018

Er is een baasje gevonden voor Sprotje, de kat die begin juni door een dierenbeul in de oven werd gestopt. De dierenartsen van dierenartsenpraktijk Overleie, die Sprotje sindsdien verzorgen, willen de naam van het baasje nog even geheim houden. "We krijgen nu nog elke dag mails en telefoontjes waarin mensen vragen hoe het met Sprotje gaat, en of ze haar mogen adopteren", zegt dierenarts Valerie Huvaere. "Het is best lastig om aan iedereen die belt hetzelfde verhaal te moeten vertellen. Net daarom houden we mensen via onze Facebookpagina op de hoogte van haar toestand." Met Sprotje gaat het steeds beter. "Haar wonden herstellen goed, en we verwachten dat ze eind volgende maand naar haar nieuwe thuis mag." Sprotje werd in beslag genomen door de dienst Dierenwelzijn, die intussen haar zegen gaf voor de adoptie. (JME)