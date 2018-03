Niet zeker of staking bij post vandaag voorbij is 08 maart 2018

02u45 1 Kortrijk De staking in distributiecentrum MassPost in Kortrijk die maandag begon, ging woensdag verder. De werknemers eisen nu ook een beperking op het bedelen van reclamedrukwerk. En nieuwe postrondes, waardoor ze vanaf eind mei nóg sneller en nóg meer correspondentie zouden moeten bedelen, liggen moeilijk.

Er worden in Groot-Kortrijk en Zwevegem amper brieven en pakketjes bedeeld. De meeste kranten vallen wel in de bus. De werknemers staken door een te hoge werkdruk en een personeelstekort. Er daagden woensdagvoormiddag wel enkele interimkrachten op om het personeel te ondersteunen in het wegwerken van een achterstand in het distributiecentrum in de Doenaertstraat. En tegen eind maart worden tien extra personeelsleden vast aangeworven. Dat volstaat niet voor de 140 werknemers, die extra eisen stellen. Vakbonden en directie kwamen nu overeen dat er ook geen extra reclamedrukwerk meer bij komt en dat nieuwe postrondes herbekeken worden. Dat nieuwe voorstel tot akkoord wordt deze voormiddag voorgelegd aan het personeel. Maar het is niet zeker of de staking dan voorbij zal zijn. De wrevel neemt nochtans toe, bij de bevolking. Sommigen wachten al dagen op correspondentie. "We vinden het ook niet plezant, maar dit is écht de druppel. Personeelsleden kunnen hun werk niet deftig doen. Mensen die niet tevreden zijn over de staking, moeten dus niet ons, maar het management van bpost viseren", vindt Marc Allossery van de vakbond ACV-Transcom. De staking zal mogelijk zelfs navolging krijgen in andere kantoren in onze provincie. Zo is er ook al onrust in Wervik, Menen, Oostende en Blankenberge. Er is in dat kader komende maandag zelfs een onderhoud met de nationale directie van bpost in Brussel. (LPS)