Niet alles perfect in orde bij hennepwinkel ‘De Boeren’, blijft wel open LSI/LPS

30 januari 2019

17u40

Bron: LSI/LPS 0 Kortrijk De Kortrijkse hennepwinkel ‘De Boeren’ op de Graanmarkt is nog niet met alles perfect in orde. Dat blijkt na een grondige controle van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV), FOD Economie, douane en agenten van de politiezone Vlas zo’n drie weken geleden. De winkel blijft voorlopig wel gewoon open. “Alles is nieuw, we passen nog elke dag zaken aan om alles in orde te brengen”, klinkt het bij de zaakvoerders.

Op 9 januari kreeg de nieuwe hennepwinkel de controleurs over de vloer. De volledige voorraad producten werd meegenomen voor analyse. Uit de eerste resultaten blijkt nu dat nog niet alles perfect in orde is, zo bevestigt Johan Lescrauwaet van de Ieperse afdeling van het West-Vlaamse parket. “Het enige waar we weet van hebben, is dat er een probleem was met niet-Nederlandstalige etiketten”, weet Nicolas De Bouverie. “Voor de rest hebben we nog geen weet van resultaten. We proberen nog elke dag maatregelen te nemen en ons aan de wet te houden. Zo verzegelen we sinds kort onze potjes om te vermijden dat iemand hier buiten stapt en zelf echte cannabis in onze potjes stopt. De markt is nog zo nieuw, zowel voor ons als voor de controleurs is het gaandeweg leren.”

“Voedingsmiddelen of –supplementen op basis van cannabis zijn in België verboden, tenzij er een derogatie op basis van analyseresultaten van elk betrokken lot van elk product is bekomen”, aldus Liesbeth Van De Voorde van het FAVV. “Die derogatie moet bij de FOD Volksgezondheid aangevraagd worden.” Daar knelt vaak het schoentje. “Er is bv. een vergunning voor onze henneppasta maar niet voor elk product in die pasta”, klinkt het bij De Boeren. “Voor elk product telkens een analyse uitvoeren is onbetaalbaar. Een analyse kost al gauw 180 euro.” ‘De Boeren’ mag ondertussen wel open blijven. “Pas als alle analyseresultaten bekend zijn en het onderzoek volledig is afgerond, zal de burgemeester ingelicht worden. Hij moet dan beslissen of er een administratieve maatregel nodig is”, aldus nog Johan Lescrauwaet.

Bij ‘De Boeren’ kunnen klanten terecht voor legale hennepproducten met een THC-waarde onder de 0,2 procent, zoals hennepzaad, -pasta, -bloem, -kledij. THC is de psycho-actieve stof in cannabis waar je high van wordt. Het andere bestanddeel CBD heeft enkel een pijnstillend effect. Producten met een hogere THC-waarde dan 0,2 worden beschouwd als verdovende middelen, onder die waarde mogen ze met een derogatie legaal verkocht worden. Op dat vlak lijkt alles op het eerste zicht in orde.