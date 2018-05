Niemand blaast positief tijdens alcoholcontroles 30 mei 2018

Tijdens alcoholcontroles op vier verschillende plaatsen maandagnamiddag blies geen enkele bestuurder positief.





De politie voerde controles uit op de Rijksweg in Lendelede, in de Torkonjestraat in Aalbeke, in de Doornikserijksweg in Kooigem en in de Meensesteenweg in Kortrijk. In totaal werden 146 bestuurders gecontroleerd, niemand had te veel gedronken. Eén bestuurder kon geen geldig rijbewijs voorleggen en er werd ook één illegale persoon aangetroffen. Verder kreeg ook één bestuurder een bekeuring omdat hij aan het bellen was. (AHK)