Niels vraagt Julie ten huwelijk met colonne Mini Coopers 10 april 2018

02u42 0 Kortrijk Uniek moment zondagmiddag tijdens de 10e editie van het Roeselaarse Mini Cooper event Driving With A Heart.

Toen de 180 deelnemende wagens na de rondrit opnieuw op de Moermanparking arriveerden, wist de Heulse Julie Halsberghe (25) niet wat haar overkwam. "We zijn al zes jaar samen en beiden gek op Mini Coopers", vertelt Niels Vanmarcke (26). "Julie rijdt met een moderne Mini, ik met een classic en we namen al vier keer, elk met onze eigen wagen, deel aan Driving With A Heart. Net door die gedeelde passie leek het event ideaal om Julie ten huwelijk te vragen. De organisatie stemde toe. In de colonne rijden de classics veelal voorop en we regelden dat, tegen dat Julie de Moermanparking opreed, er vijf Mini Coopers op een rij stonden met de vraag 'Julie wil je met me trouwen?'" Julie was stomverbaasd en stapte direct uit. "Toen ben ik nogmaals door de knie gegaan en zei ze volmondig ja. Hoewel er veel mensen stonden te kijken, hadden we enkel oog voor mekaar." Wanneer het koppel in het huwelijksbootje stapt is nog niet duidelijk. "Maar wellicht zal de suite wel samengesteld worden met oldtimer Mini's," knipoogt Niels.(CDR)