Nesten verzekert Kuurnenaars: 'ik kom terug' 18 juli 2018

Karikaturist Nesten uit Kuurne ligt sinds een dikke week in het ziekenhuis AZ Groeninge in Kortrijk. "Ik sukkel wat met mijn gezondheid", vertelt hij. "Ik ben binnengekomen via de spoedafdeling, maar ik ben moeten blijven, en sindsdien heb ik het ene na het andere onderzoek ondergaan. Ik weet eerlijk gezegd nog niet wanneer ik terug naar huis mag. Maar ik kom terug naar Kuurne, ik maak nog 'mijn comeback', laat dat maar weten aan de Kuurnse inwoners."





En dat zullen ze daar graag horen, op elke post die Nesten maakt uit het ziekenhuis lopen tientallen bezorgde reacties binnen. 'Zorg maar dat je snel geneest, dat je snel terug in Kuurne bent.' "Hartverwarmend vind ik dat. Ik stel het hier ook erg goed, eigenlijk. De verpleegkundigen zijn hier vriendelijk, ze zorgen goed voor mij." Aan bezoek heeft Nesten ook geen gebrek: gisteren had hij onder meer voormalig Belgisch wielrenner Dirk Demol op visite. "Nesten en ik zitten in een berichtengroepje, samen met onder meer oud-renners Nico Mattan en Luc Maes. Elke morgen stuurt hij ons een mopje door, om 5 uur, half zes, van zodra hij wakker is eigenlijk. Sinds een dikke week blijft het wat stil, ik begon zijn berichtjes wel te missen eigenlijk." Samen met een andere voormalige profrenner, Dirk Ghyselinck, haalden ze gisteren herinneringen op. "Aan die keer dat we op weg waren naar De Panne, waar Nesten moest tekenen. Hij is toen ten val gekomen, en zijn duim was uit de kom. We trokken toen ook naar de spoedafdeling. Gelachen dat we toen hebben daar... Tegen dat we terug weg mochten, waren alle verpleegkundigen naar buiten gekomen om ons uit te wuiven." (JME)