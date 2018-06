Nergens beter dan op het Schouwburgplein 1.500-THUISFANS VOLGEN MET ACTEURS FINALE IN OPEN LUCHT PETER LANSSENS

15 juni 2018

03u03 0 Kortrijk Zo'n 1.500 fans volgden gisteravond op het Schouwburgplein live de finale van het 23ste seizoen van de Eén-serie Thuis. Dat deden ze in het gezelschap van acht acteurs, onder wie de uit Kooigem afkomstige Leen Dendievel (34).

Nergens beter dan op het Schouwburgplein donderdag, waar ruim drie uur voor de finale van de serie Thuis al de eerste fans stoeltjes zo dicht mogelijk bij het groot scherm inpalmden. Om maar te zeggen hoe diep de liefde voor de Eén-serie in de harten van veel Vlamingen zit. Neem nu student toegepaste taalkunde Frans-Italiaans Thomas Deraedt (20) uit Moorsele. Hij mocht samen met Valerie Coucke (28) uit Heule, keukenmedewerkster van eetcafé De Kameleon, mee op het podium onder het groot scherm om een Thuis-quiz te spelen, met enkele acteurs. Ze kregen die kans omdat ze een Thuis-wedstrijd op Facebook wonnen. "Ik ben met Thuis opgegroeid. Ik kijk al sinds ik 5 jaar ben, met dank aan mijn mama", vertelt Thomas Deraedt. "Het is plezant om naar Thuis te kijken. Het is een vorm van ontspanning, iedere avond in de week om 20.10 uur. Veel van mijn vrienden kijken ook naar Thuis. Ze vinden het echt cool."





Verstand op nul

Er tekenden gisteren acht acteurs present om de dubbele aflevering samen met de fans te bekijken. Dat waren Geert Hunaerts, Daan Hugaert, Kadèr Gürbüz, Christophe Haddad, Monika Van Lierde, Bart Van Avermaet, Peter Van De Velde en Leen Dendievel. Voor Leen Dendievel (34) was het toch net iets specialer, want zij is uit Kooigem afkomstig, de kleinste deelgemeente van Kortrijk. "Ik groeide er op", vertelt ze. "Zo ben ik er vandaag (gisteren, nvdr.) nog geweest. Om er een bloemetje te plukken en op het graf van mijn grootvader te leggen. Ik woon nu in Antwerpen, maar ik kom bijna elke week, want mijn familie woont hier nog. Mocht ik Kooigem kunnen verplaatsen naar Antwerpen, ik zou het meteen doen. Zulke mooie dorpjes maken ze niet meer. Zo herinner ik me hoe ik als kind mee mocht naar café Sint-Laurentius op Kooigemplaats, met cafébaas Lukie Kemseke toen. Ik herinner me ook nog de Volksfeesten in Kooigem. Ik zit ondertussen al tweeënhalf jaar in Thuis (ze speelt er de rol van transgender Kaat Bomans, nvdr.). Thuis, dat is voor de mensen elke weekavond hun verstand even op nul zetten. Dat is na een drukke dag een half uurtje in een ander leven zitten. Daarom kijken er zoveel mensen naar Thuis", aldus Leen Dendievel. Dat vindt ook Valerie Coucke. "Het zijn leuke en herkenbare verhaallijnen, die ook in het dagelijks leven mogelijk zijn. Wat je in Thuis ziet, is nooit te vergezocht. Allee toch bijna nooit", aldus de superfan, die tien jaar geleden zowaar de VTM-serie Familie inruilde voor Eén-serie Thuis.