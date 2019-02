Nepcontroleurs proberen twee bejaarde dames te beroven LSI

07 februari 2019

15u38

Bron: LSI 0 Kortrijk De politie van de zone Vlas (Kortrijk-Kuurne-Lendelede) waarschuwt voor nepcontroleurs. Het doet dat nadat woensdagvoormiddag twee mannen zich voor deden als controleurs van de watermaatschappij.

In de Rijselstraat in Kortrijk belde het duo in de centrale inkomhal van een appartementsgebouw bij een bejaarde dame aan om een waterlek te herstellen. Daarbij controleerden ze de badkamer, wasplaats en keuken en stelden ze tal van vragen. De vrouw kreeg argwaan en nadat het duo was vertrokken, nam ze contact op met de syndicus, die niets af wist van een waterlek.

In een tweede appartement in de Jean-Baptist De Jonghestraat in Kortrijk belde een man in de inkomhal van een appartement aan bij een bejaarde bewoonster. “Ik ben van de syndic en kom nazicht doen van het water”, zo klonk het. Het slachtoffer liet de man binnen maar vergezelde hem overal waar hij ging om kranen te controleren. Plots merkte de dame een tweede man aan de voordeur op. Van zodra die een teken gaf, verliet ook de eerste man het appartement. Navraag bij de syndicus leverde opnieuw een negatief resultaat op. Bij nazicht bleken er twee bankkaarten van het slachtoffer uit haar portefeuille gestolen. Door de kaarten meteen te laten blokkeren, was er ook in dit geval geen verdere buit. In Roeselare probeerden woensdagvoormiddag ook al nepagenten bij een 74-jarige dame toe te slaan. Ook daar slaagde het slachtoffer er in een stokje in de wielen te steken door alert te reageren.