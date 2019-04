Nepcontroleurs komen van kale reis terug dankzij alerte bejaarde dame VHS

12 april 2019

21u05 2 Kortrijk In de Oude-Vestingsstraat in Kortrijk is een bejaarde dame donderdagvoormiddag het slachtoffer geworden van nepcontroleurs. Eén van hen probeerde haar wijs te maken dat er een waterlek was maar toen de man binnen was, merkte de vrouw dat er iets niet pluis was. De verdachte ging op de loop, samen met een tweede man die intussen ook was binnengeglipt.

Het slachtoffer woont in een appartementsgebouw. Rond elf uur werd daar donderdagvoormiddag aangebeld. Aan de deur stond een man die wist te melden dat er een waterlek was. Hij vroeg of hij even de badkamer van de bewoonster mocht controleren. De vrouw stemde daarin toe en liet de man binnen. Hij liet echter de voordeur op een kier staan, waardoor een kompaan ook kon binnenglippen. Die spurtte richting slaapkamer, vermoedelijk om daar te zoeken naar juwelen. De bewoonster kreeg echter iets in de smiezen waardoor de daders moesten vluchten. Ze konden niks buitmaken.

Legitimatie is verplicht

De politie van de zone Vlas geeft een aantal tips mee die dergelijke diefstallen met list moeten helpen voorkomen. “We geven de mensen de raad om alert te zijn als er aangebeld wordt”, zegt woordvoerder Thomas Detavernier. “Als je niemand verwacht, vraag dan eerst waarvoor er wordt aangebeld. Vertrouw je het niet, dan hou je de deur gewoon gesloten. Elke controleur moet zich kunnen legitimeren met een officiële badge. In Vlaanderen moet hij of zij je ook steeds kunnen aanspreken in het Nederlands. We vragen ook dat mensen steeds onmiddellijk de politie bellen via het nummer 1701, als ze verdachte handelingen, personen of voertuigen zien.”