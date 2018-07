Nell schenkt familie tweede viergeslacht 18 juli 2018

Nell Dumont uit Heule, begin juni geboren in AZ Sint-Lucas in Gent, maakt een viergeslacht compleet. Haar overgrootmoeder, 'oma' Liliane Beyls (74) uit Zwevegem, is de stammoeder. De tussenliggende generaties worden gevormd door mama Annelien Viaene (29) uit Heule en oma 'mamie' Katy Houpline (53) uit Kortrijk. Het is het tweede viergeslacht in de familie, want Nell heeft met Renée een zusje. Renée werd op 11 maart 2017 geboren.











(LPS)