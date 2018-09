Negen kittens veroveren alle harten KATTENCAFÉ KURO NEKO KLAAR VOOR OPENING PETER LANSSENS

02u25 0 Kortrijk Het eerste kattencafé van onze regio opent in Kortrijk. Het belooft druk te worden in Kuro Neko, waar negen spinnende kittens met klinkende Japanse namen klaar zijn om geaaid te worden.

Kuro Neko, Japans voor Zwarte Kat, opent op maandag 10 september in de Onze-Lieve-Vrouwestraat 20. Het wordt er plezant, met negen kittens die begin juni geboren werden. "Sano is de grootste deugniet, hij likt zelfs het schuim van een pint", zeggen broer en zus Arne (31) en Birgit Verbeke (32). "Hou Sano in de gaten, hij moet van de drankjes blijven. Zijn broer Natsu is braver, maar speels. Onze 'rostjes', broer en zus Ichigo en Inoue, zijn verlegen, heb er geduld mee. Ze lopen eerst weg, tot je op je gemak zit. Hime en Sakura zijn de grootste vleiers, ze willen altijd geaaid worden. Toshiro is rustiger. Aaien mag zeker, maar ze zit niet graag op schoot. Nee-Chan is de kleinste, heel braafjes en kalm. Hinata is afstandelijk, mensen interesseren haar niet. Maar als je ze aait, blijft ze zitten en spint ze."





Gelukshormoon

Een pauze in een kattencafé nemen is goed voor de gezondheid. "Door het gespin maak je het gelukshormoon endorfine aan", zegt Birgit Verbeke. "Je hebt ook minder last van stress, angst en slapeloosheid. En zeg nu zelf: wie wordt er nu niet gelukkig van een nest kittens? De inrichting nodigt uit tot spelen. Er zijn stokjes met touwtjes aan, er is een kattenparcours, de pilaren in het café zijn omgevormd tot krabpalen, je kan op kussens op de grond zitten om meer interactie te hebben met de katten en er zijn boeken over katten."





Huisregels

Bezoekers moeten zich wel aan de huisregels houden. "Aan de staart of de oren trekken of katten ondersteboven houden: het mag niet. Wie het toch doet, moet het café verlaten. Kinderen zijn welkom. We hebben hier snoepjes, voor de kittens. Maar we staan niet toe dat mensen de katten ander eten en drinken geven. Maak ook geen slapende katten wakker. En laat je eigen huisdieren thuis. We knippen vaak de puntjes van de nageltjes van de kittens af. Zodat klanten geen haken in hun kleren hebben. De katten worden verzorgd door dierenarts Elke Scherpereel. Er gaan ook vaak adoptiekatten in Kuro Neko zitten", aldus Arne en Birgit Verbeke. Kuro Neko is zeven dagen op zeven open, telkens van 8.30 tot 20 uur. Er zijn diverse drankjes en hapjes en je kan er ontbijten. Er zit in overleg met het voedselagentschap FAVV een glazen wand tussen de bar en de zaal waar de kittens zitten en waar tot dertig mensen tegelijk binnen kunnen.





Op de bovenverdieping, waar geen katten zitten, is er een 'coworking space' om te werken en te vergaderen. Er zijn ook workshops in voorbereiding. Info staat op de Facebookpagina KuroNekoCatcafe.