Neergestoken Afghaan schetst onthutsend beeld over landgenoten in streek

Bron: LSI 0 Kortrijk In Kortrijk is een bende extremistische Afghanen actief die terreur en verderf zaaien. Dat zegt een 23-jarige Afghaan die op 5 juni vorig jaar levensgevaarlijk gewond raakte nadat hij 19 messteken te verwerken kreeg van landgenoot Atiqullah M. (26) uit Kortrijk. “Ik durf niet meer buiten te komen”, aldus Abdul S.

“Een afrekening binnen de Afghaanse gemeenschap.” Zo noemde de openbare aanklager maandag op de rechtbank in Kortrijk de vechtpartij tussen Abdul S. en Atiqullah M. voor. Ze eiste voor M. twee jaar celstraf. Hij viel op 5 juni 2017 de woning van Abdul S. binnen en gaf hem maar liefst 19 messteken. Eén steek doorboorde de milt. Enkel een spoedoperatie redde het leven van Abdul S., die nu wel verder moet zonder milt en met tal van littekens op buik en rug. “In Kortrijk is een bende van een 20-tal extremistische Afghanen zich rond Atiqullah M. aan het verzamelen”, klonk het bij de verdediging van S. “M. is een ex-talibansoldaat en moordde en verkrachtte in Afghanistan. De massale vechtpartijen en de steekpartij in de zomer van 2016 in Kortrijk, de foltering van een Afghaan op 5 augustus, de dubbele kotmoord: alle betrokkenen maken deel uit van die kern rond M.” “Ik vluchtte weg uit Afghanistan maar het is hier precies nog erger”, aldus S. “Ik leef dag en nacht in angst. Hun tentakels strekken zich naar andere provincies uit. Zelfs mijn broer in Griekenland werd na de steekpartij nog bedreigd.”

Abdul S. stond zelf ook terecht omdat Atiqullah M. na de steekpartij een neus- en jukbeenbreuk opliep. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem ervan die verwondingen te hebben toegebracht. “Kan niet”, verdedigde S. zich. “Ik kreeg meteen messteken, had nauwelijks adem door een klaplong, viel op de grond en kon mijn armen niet meer opheffen. Hoe kon ik hem dan een neusbreuk geslagen hebben?” Atiqullah M. daagde niet op voor zijn proces. Vonnis op 24 december.