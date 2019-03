Nederlanders riskeren één jaar cel voor cannabisverkoop in Kortrijk en Roeselare Alexander Haezebrouck

27 maart 2019

Vier Nederlanders riskeren tot één jaar effectieve gevangenisstraf voor de verkoop van cannabis in Kortrijk en Roeselare vorig jaar. Het viertal liep tegen de lamp toen een politiepatrouille in Kortrijk hun Ford Focus aan de kant zette omdat ze te snel reden. In hun kofferbak vond de politie een zak van Albert Heijn met daarin netjes verpakte pakjes cannabis. Hoofdbeklaagde Michael D. bekende de feiten en neemt de meeste zaken op zich. Naast de celstraffen riskeren ze el ook nog een geldboete van 500 euro. Eén beklaagde die er slechts zijdelings bij betrokken raakte, riskeert enkel een geldboete van 250 euro. Vonnis op 3 april.