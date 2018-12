Nawal Maghroud (26) wordt fractieleider sp.a Joost Bonte vertegenwoordigt de partij in Bijzonder Comité voor Sociale Zaken Joyce Mesdag

28 december 2018

Het bestuur van sp.a Kortrijk heeft de 26-jarige Nawal Maghroud aangeduid als fractieleider voor de sp.a-gemeenteraadsfractie de komende legislatuur. Nawal Maghroud werkt twee jaar bij de Federale Overheidsdienst Financiën op de stafdienst Personeel & Organisatie. Nawal heeft een master Bestuurskunde en een master Conflict en Development behaald aan de UGent. Ze nam deel aan het federaal Jongerenparlement en liep stage bij het Vlaams departement Onderwijs, meer bepaald bij het Agentschap Onderwijsdiensten. Sp.a heeft zes zetels behaald bij de afgelopen verkiezingen: drie schepenzetels en drie gemeenteraadszitjes. Vanaf de tweede plaats en als nieuwelinge haalde Nawal meteen meer dan duizend voorkeurstemmen. In de gemeenteraad krijgt ze de raadsleden Tine Soens (30 jaar) en Maxim Veys (31 jaar) als collega’s.

Joost Bonte (60 en de broer van burgemeester van Vilvoorde, Hans Bonte) zal sp.a vertegenwoordigen in het nieuwe Bijzonder Comité voor Sociale Zaken. Als Kortrijkzaan is Joost Bonte voorzitter van de Unie der Zorgelozen, het sociaal-artistieke gezelschap gehuisvest in de Pluimstraat. Joost haalde het diploma van sociaal assistent aan het Stedelijke Hoger Instituut voor Sociale Studies in Gent. Hij baatte tien jaar een kruidenierszaak uit om vervolgens les te geven in het Deeltijds Onderwijs in Kortrijk. Van hieruit startte hij ‘Bledi’, een jeugdhuis voor en van jongeren die geen onderdak vonden in het reguliere circuit van Kortrijkse jeugdhuizen. In 2001 werd hij coördinator voor alle straathoekwerkprojecten in Oost- en West-Vlaanderen. Het ideale profiel dus om de individuele steun aan Kortrijkse mensen in nood te behartigen in het nieuwe Bijzonder Comité voor Sociale Zaken, zo oordeelde het partijbestuur.