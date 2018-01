Natuur.koepel spaart transporten uit 02u41 0 Kortrijk Natuur.koepel Zuid-West-Vlaanderen, de koepelorganisatie van Natuurpunt heeft in onze regio 5.700 gezinnen als lid, werkt voortaan intenser samen met drukkerij Drukta op Walle in Kortrijk.

Drukta drukt al jaren Klimop, het regionaal tijdschrift van Natuur.koepel. Drukta maakt nu ruimte vrij in de drukkerij, zodat vrijwilligers Klimop ter plaatse kunnen klaarmaken voor verzending. Zo worden adresetiketten nu bij Drukta zelf gekleefd. Ook de voorsortering voor de post gebeurt nu in de drukkerij. "Drukta en Natuur.koepel sparen zo tal van transporten en heel wat verpakkingskarton uit", zegt Renaat Desiere van Drukta. "We dragen zo ons steentje bij aan het klimaat", vult coördinator Hans Vermeersch van Natuur.koepel aan. Vrijwilligers maken al 30 jaar Klimop. (LPS)