Natacha Jaumain coördineert Kortrijk Kraaknet: ‘Elke keer 16 zakken aan PMD-afval’

Joyce Mesdag

22 maart 2019

20u03 0 Kortrijk ‘Mooimakers’ organiseert van 16 tot 31 maart de grote Lenteschoonmaak, en roept iedereen op om die dagen ook de handen uit de mouwen te steken en een deeltje van hun eigen gemeente of stad proper te maken. Natacha Jaumain startte vorige zomer met de actie ‘Kortrijk Kraaknet’. Elke maand ruimt ze, samen met de vrijwilligers voor die bepaalde actiedag, een andere buurt op. De berg afval die dankzij Kortrijk Kraaknet van de straat werd gepikt, is haast niet meer te overzien.

De eerste opruimactie in juli vorige jaar betekende het startschot van een hele reeks opruimacties. “Ik ben gestart met het idee dat we elke maand een actie zouden houden in een andere buurt”, vertelt initiatiefneemster Natacha Jaumain. “Er is inderdaad elke maand een actie geweest, zoals gepland, maar er zijn ook tussendoor nog extra acties geweest, naar aanleiding van World Cleanup Day bijvoorbeeld, of wanneer we echt specifieke vragen binnen krijgen om een bepaalde buurt aan te pakken.”

Bij elke actie trekken gemiddeld 50 opruimers de straat op. “Bij een kalmere editie zijn het er 20, bij een hele succesvolle editie 70 tot 80. Veel hangt af van de dynamiek van een buurt. Hoe dynamischer een buurt, hoe meer vrijwilligers de handen uit de mouwen willen steken. Ik maak op voorhand kaartjes waarbij ik telkens andere straten inkleur. De dag zelf deel ik die uit, zodat ik zeker weet dat alle straten door 5-6 mensen worden opgeruimd. Ik zorg ervoor dat ze in een anderhalf uurtje zeker rond raken. Het moet immers leuk blijven, het is niet de bedoeling dat ze zich moeten rushen om met hun taak klaar te raken.”

De berg afval die dankzij Kortrijk Kraaknet van de straat werd gepikt, is haast niet meer te overzien. “Het hangt natuurlijk af van het aantal vrijwilligers die bij de acties een handje helpen, want hoe meer vrijwilligers, hoe groter het gebied dat we coveren. Ik schat dat we gemiddeld een 1500 ‘liter’ restafval en 16 zakken aan PMD-afval inzamelen per actiedag.”

“Voel je niet te goed om andermans rommel op te ruimen, want pas als iedereen zijn steentje bijdraagt, kunnen we Kortrijk proper houden.” Natacha Jaumain

Natacha krijgt steun van de stad bij haar grootschalige opruimactie. “Niet alleen met opruimmateriaal zoals handschoenen, prikkers en vuilniszakken, de stad helpt ook om onze acties aan te kondigen en bekend te maken, zodat zoveel mensen uit de buurt zouden kunnen komen helpen.” De vrijwilligers die bereid zijn mee te helpen, helpen eigenlijk het afval van een ander op te ruimen. “Maar zo mag je niet denken. Voel je niet te goed om andermans rommel op te ruimen, want pas als iedereen zijn steentje bijdraagt, kunnen we Kortrijk proper houden. Het is ook maar een kleintje om eens anderhalf uur de handen uit de mouwen te steken en te helpen opruimen, he. Start bij jezelf.”

“De drempel om mee te helpen lijkt ook lager te worden, nu Kortrijk Kraaknet geen eenmalige iets blijkt te zijn. Ik merk bovendien dat er na de passage van ‘Kortrijk Kraaknet’ vaak buurtbewoners geïnspireerd worden om de buurt net te hóuden. Dat zorgt er dan weer voor dat het minder snel vuil wordt: mensen gooien nu eenmaal minder snel afval op straat als ze zien dat hun eigen buren hetgeen zij op straat gooien, moeten opruimen. Die positieve beweging die we in gang steken, dat maakt het voor mij al de moeite waard.”