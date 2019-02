Nagelnieuw zwembad van Kortrijk als bij wonder amper aangetast door zware brand Peter Lanssens

27 februari 2019

17u02 0 Kortrijk Alle Kortrijkzanen en zwemliefhebbers zijn de 120 brandweermannen, die in de nacht van dinsdag op woensdag op Weide urenlang in de weer waren, érg dankbaar. Ze slaagden er ondanks de vlammenzee aan de toren met vijf glijbanen in om te voorkomen dat de brand zou overslaan op het zwembad zelf. We kregen deze namiddag de kans, nadat het parket de nieuwbouw vrijgaf, om ons binnen eens zelf te vergewissen van de toestand. De schade valt echt reuze mee.

Er is in het sportbad wel wat waterinsijpeling omdat het dak daar licht helt en veel bluswater er samenvloeide. En er is wat roet- en rookschade in het subtropisch deel met de 160 meter lange wildwaterbaan, warme lagune, golfslagbad en kinderbaden vol speelelementen, maar meer niet. Dat merk je duidelijk in onze video’s en op onze foto’s. Zo is in het subtropisch deel naast de wildwaterbaan, aan de trap richting toren met glijbanen, goed te zien waar de brandweermannen passeerden en blusten om de vlammenzee in te dijken. Dat het inferno ‘beperkt’ bleeft tot het glijbanencomplex is ook te danken aan de betonnen toren en het dak, dat ter hoogte van het glijbanencomplex eveneens in beton is. Beton heeft een grotere brandweerstand dan staal. Het team van zwembadbeheerder Lago is strijdvaardig. Er zal op zijn minst nog veel poetswerk aan te pas komen om alles weer spik en span te krijgen. Maar de verwachting is dat het sportbad binnen enkele weken kan openen, vrij kort daarop gevolgd door het recreatief deel. Wellicht met aangepaste tarieven, tot enkele maanden later het nieuwe glijbanencomplex opgetrokken is. Dat geeft hoop. Iets wat veel mensen niet hadden, afgelopen nacht, toen de toren als een toorts brandde. Alle details over de verdere aanpak in het nieuwe zwembad en precieze timing volgen later. In afwachting kunnen zwemmers in het bad Lagaeplein in Heule terecht, zeven op zeven en telkens van 10 tot 21 uur, voor de prijs van 2 euro vanaf 4 jaar. Ook het Mimosazwembad blijft tijdelijk open, met dezelfde prijs en openingsuren als in Lagaeplein. Het Magdalenazwembad blijft tijdelijk open voor sportclubs.