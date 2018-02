Nachtlawaai in stadscentrum 22 februari 2018

02u40 0

De bewoners van de binnenstad houden van maandag 26 tot woensdag 28 februari best rekening met nachtlawaai. In de Zandstraat, waar een fiets- en bustunnel komt onder de spoorwegbrug, neemt een aannemer telkens tussen 22 en 6 uur damplanken weg. "De aannemer kan niet anders dan 's nachts de werken uitvoeren, want het treinverkeer kan niet stilgelegd worden", zegt burgemeester Vincent Van Quickenborne (Open Vld). "De partners van de vernieuwing van de stationsbuurt verontschuldigen zich voor de ongemakken." Vanaf woensdag 28 februari worden ook enkele dagen nieuwe damplanken geplaatst. Omdat die verder van het spoor komen, kunnen die werken wel overdag gebeuren. Er zal dan overdag behoorlijk wat lawaaihinder zijn.





(LPS)