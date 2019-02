Na zinloos geweld: minderjarige dader geplaatst in jeugdinstelling Hans Verbeke

22 februari 2019

14u11 0 Kortrijk De minderjarige die dinsdag na schooltijd in Kortrijk een leeftijdsgenoot aftuigde, is door de jeugdrechter voor minstens drie maanden geplaatst in een jeugdinstelling. “We tillen bijzonder zwaar aan deze feiten van zinloos geweld”, zegt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk.

I.K., een leerling van de campus Engineering van het Guldensporencollege (in de volksmond het VTI) in Kortrijk, werd dinsdag in de Kerkweg zwaar aangepakt door een leerling uit een andere klas. Vrienden van de agressor waren daarbij aanwezig en filmden het geweld met hun smartphone. Aanleiding tot het conflict zou een ruzie zijn die I.K. voordien had met een jongere broer van zijn belager. De jongeman incasseerde heel wat slagen en raakte zelfs bewusteloos. Hij wou eerst geen klacht indienen uit vrees voor represailles maar zijn moeder verplichtte hem om toch naar de politie te stappen. De zaak zorgde voor opschudding en grote publieke verontwaardiging nadat beelden van het zinloos geweld massaal gedeeld werden op sociale media. Het slachtoffer blijft voorlopig nog even weg van school en krijgt ondersteuning om het incident te verwerken.

Criminaliteitscijfers op basis van etnische afkomst

Voor Vlaams Belang, dat de beelden van het zinloos geweld verspreidde, is het incident er één te veel. “Wij vernemen dat het slachtoffer in elkaar werd geslagen door een allochtoon”, zegt Wouter Vermeersch, provincieraadslid en kopstuk van Vlaams Belang in Kortrijk. “Dat illustreert nog maar eens de criminaliteitscijfers die onze partij een tijdje geleden opvroeg bij toenmalig binnenlandminister Jan Jambon. Uit die cijfers blijkt dat niet-Europese vreemdelingen zes keer meer vertegenwoordigd zijn in de statistieken dan Belgen. Daarom heb ik in Kortrijk een week geleden, bij de installatievergadering van de politieraad, formeel verzocht om de komende zes jaar cijfers bij te houden over de etnische afkomst van daders. Dergelijke informatie is cruciaal in de strijd tegen criminaliteit, het probleem moet bij de wortel worden aangepakt”, besluit Vermeersch.