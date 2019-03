Na post op Facebook: tafelschuimers krijgen wroeging en gaan toch betalen Alexander Haezebrouck

19 maart 2019

10u59 7 Kortrijk Twee tafelschuimers die maandagavond niet betaalden in het restaurant Chez Koen in Kortrijk, kregen daar al snel spijt van. De zaakvoerster plaatste een post met een foto op Facebook en dat leverde meteen resultaat op. “Die mensen hebben mijn echtgenote gecontacteerd en gaan hun etentje betalen”, vertelt zaakvoerder Koen Neirinck.

De Facebookpost luidde als volgt: “Het team Chez Koen Kortrijk wil dit vriendelijk koppel bedanken voor hun bezoek deze avond, maar spijtig genoeg zijn ze vergeten de rekening te betalen.” Ze plaatsten er ook een wazige foto bij van de jongeman en jongedame. “Ondertussen hebben we de post alweer verwijderd omdat de tafelschuimers ons gecontacteerd hebben”, vertelt zaakvoerder Koen Neirinck van Chez Koen. “Het was mijn echtgenote die dat op Facebook had gepost, en ze stuurden haar een privébericht. Ze hebben zich geëxcuseerd en gaan hun etentje alsnog betalen. Mijn echtgenote postte dat vooral op Facebook omdat het lang niet de eerste keer is dat we te maken krijgen met tafelschuimers en we er onze buik van vol hebben. Gelukkig is het deze keer wel snel opgelost.”

In 2017 werden de zaakvoerders van Chez Koen, een grillrestaurant in Kortrijk en Wervik, nog opgelicht met een valse bankcheque. Een man en een vrouw kochten toen hun dure BMW met een valse cheque. Toen dat bekend raakte, plaatste de horeca-uitbater meteen de beelden van het duo op het internet. De politie kon nadien de identiteit van het duo achterhalen.