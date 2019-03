Na monsterbrand: Lago opent zaterdag sportbad, eerste glijbanen pas operationeel tegen de zomer Hans Verbeke

06 maart 2019

10u41 1 Kortrijk Vanaf zaterdag kan er tegen gunsttarief gezwommen worden in het sportbad van het door brand geteisterde zwembad Lago, op Kortrijk Weide. Tegen de paasvakantie wordt ook het recreatiebad opengesteld, voor de zomer zullen waarschijnlijk twee van de vijf glijbanen kunnen gebruikt worden. “Onze leveranciers steken een tandje bij en dat stemt ons gelukkig”, zegt algemeen directeur Diether Thielemans. Een groot openingsfeest komt er pas als de heropbouw is afgerond.

“We zullen de rug rechten”, klonk het al terwijl 120 brandweerlieden nog bezig waren met de bluswerken aan het zwembad Lago Kortrijk Weide. Die woorden blijken geen vage belofte. “Het sportbad, dat gevrijwaard bleef bij de brand, gaat komende zaterdag 9 maart open voor het grote publiek”, zegt Arne Vandendriessche (Open VLD), schepen van sport in Kortrijk. “Twee dagen later verwelkomen we ook de eerste scholen. Met wat vertraging dus maar onder de voorwaarden die afgesproken waren voor de brand.” Zwembadplezier aanbieden, is een absolute prioriteit voor alle betrokken partijen. “Van zodra er een onderdeel afgewerkt is, stellen we het open”, zegt Diether Thielemans. “Het topsportbad is er in de eerste plaats voor baantjestrekkers maar anderzijds verliezen we ook de families niet uit het oog. Omdat zij voorlopig niet in het recreatiebad terechtkunnen, zullen we het sportbad op bepaalde momenten aankleden met interactieve speelelementen, een hindernissenparcours, bootjes,…”

Streefdatum volledige afwerking: de herfstvakantie

Lago Kortrijk Weide hoopt tegen de paasvakantie het recreatiebad te kunnen openen. “Ook het golfslagbad en de wellnesszone zullen dan hopelijk weer open zijn”, zegt Diether Thielemans. “Op dat moment zullen we ook de langste (160 meter) wildwaterbaan van de Benelux lanceren. Het doet ons plezier te zien dat onze leveranciers een tandje bijsteken om de heropbouw zo vlot mogelijk te laten verlopen. Die mensen waren overigens al in Kortrijk aanwezig op het ogenblik van de brand, klaar om met ons de feestelijke opening mee te maken. Het liet ons toe om direct gesprekken op te starten voor de heropbouw.”

Veiligheid gegarandeerd, ook na de heropbouw

Bezoekers van Lago Kortrijk Weide hoeven zich geen zorgen te maken over de veiligheid in het complex. “Uiteraard nemen we geen enkel risico”, zegt Diether Thielemans. “We gaan voor dezelfde kwaliteit als voorheen. Wat niet aan de criteria beantwoordt, wordt vervangen. Dat is bijvoorbeeld ook het geval voor de pijlers waarop de glijbanenconstructie rustte. Die is bijzonder stevig maar kan aangetast zijn door de brand. Experten moeten dat nog uitmaken. Als er ook maar de minste twijfel is, nemen we maatregelen.” Het glijbanencomplex - zonder twijfel het paradepaardje van Lago Kortrijk Weide - zal vermoedelijk tegen de herfstvakantie in al z’n glorie herrijzen. “We streven ernaar om twee van de vijf glijbanen te openen voor de zomervakantie, de rest volgt dan zo snel mogelijk”, zegt centrummanager Elewin Werbrouck.

Gunsttarieven tot complete heropbouw

Baantjestrekken in het sportbad kan, in de beginfase, al vanaf 1,25 euro per beurt, voor Kortrijkzanen. “Om het leed wat te verzachten, krijgen sportzwemmers een bonnetje van één euro waarmee ze iets kunnen consumeren in het Rest-eau-café”, zegt sportschepen Arne Vandendriessche. “We voorzien gunsttarieven tot de heropbouw volledig is afgerond. Ook de maatregelen die we na de brand invoerden voor de andere zwembaden (ruimere openingsuren in Heule, heropening Mimosabad) blijven gedeeltelijk gehandhaafd, tot en met dit weekend. In Heule zal het tot de paasvakantie mogelijk zijn om er ook op zondagvoormiddag te zwemmen.”

Oorzaak van de brand blijft een mysterie

Naast de heropbouw houdt ook een andere vraag de betrokken partijen nog bezig: die van de oorzaak van de brand. “Het onderzoek naar de oorzaak is specialistenwerk en loopt volop”, zegt Diether Thielemans. “Het kan best nog een tijdje duren voor we daar uitsluitsel over hebben. We wisten wel heel snel dat er geen kwaad opzet mee gemoeid was. Beelden van bewakingscamera’s brachten daar uitsluitsel over, samen met de informatie die we kregen dankzij de detectoren op alle deuren van het complex. Zo weten we dat er niemand binnen is geweest in het gebouw, kort voor de brand.”