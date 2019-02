Na achtervolging door centrum: twee rijbewijzen ingetrokken van motorrijder die 110 reed in zone 30 VHS

13 februari 2019

10u20 0 Kortrijk Een motorrijder wacht een gepeperde rekening op de politierechtbank voor een rist inbreuken die hij beging in het Kortrijkse stadscentrum. De man reed niet alleen 110 per uur in de zone 30, maar ging ook op de vlucht voor de politie. Zijn motorfiets bleek ingeschreven noch verzekerd, de man stond ook geseind.

Een motorrijder van de politiezone Vlas merkte maandag in de Koning Albertstraat een andere motorrijder op die veel sneller reed dan de 30 kilometer per uur die daar toegelaten is. De inspecteur zette meteen de achtervolging in. De laagvlieger bleef echter te hard rijden. In de Spoorweglaan, ook zone 30, haalde hij liefst 110 kilometer per uur. Kort daarna kon de man echter toch tot stilstand worden gebracht. “Zijn motorfiets werd in beslag genomen omdat de tweewieler verzekerd noch ingeschreven was”, zegt politiewoordvoerder Thomas Detavernier. “De bestuurder stond geseind omdat hem nog een vonnis moest betekend worden, waarbij hem een rijverbod werd opgelegd. De man bleek in het bezit van een Belgisch en Tsjechisch rijbewijs. Die werden onmiddellijk ingetrokken voor een periode van vijftien dagen.” De roekeloze motorrijder krijgt binnenkort een dagvaarding in de bus om zich voor de feiten van maandag te verantwoorden bij de politierechter. Dat hij in het verleden al werd veroordeeld, zal hem een zwaardere straf opleveren.