Na 2020 trappist brouwen in kapel? 02u54 1

De stad verleent vastgoedontwikkelaar Immogra een nieuwe bouwvergunning voor 71 flats naast de Broeltorens, waar vroeger de secundaire school Broelkant was. De vorige vergunning werd ingetrokken, na protest van SOS Patrimonium.





De actiegroep vreesde dat het uitzicht op de Broeltorens zou verpest worden. In de nieuwe vergunning staat dat een flatgebouw aan de Leie geen zes, maar vijf bouwlagen krijgt. Het komt ook verder van het Guldenbergplantsoen en de Broeltorens. Het wordt een gebouw in houtkleurig beton in plaats van hout. Een ander flatgebouw, waar vroeger de sporthal in de Groeningestraat was, wordt minder diep zodat een aanpalende stadstuin meer zonlicht krijgt en de privacy van de buren verzekerd is. "De bouw van de flats start in het voorjaar van 2018, ze zijn begin 2020 instapklaar", zegt Leopold Dekeyser van Immogra. "Aansluitend worden twee patriciërswoningen, waar het klooster zat, en de kapel gerestaureerd in de Groeningestraat. Er zijn gesprekken over de invulling aan de gang. Zo is er een plan om in de kapel een Kortrijkse trappist te brouwen", aldus Dekeyser.





Immogra investeert 45 miljoen euro in de site van de vroegere schoolcampus. (LPS)