Na 15 jaar internaat voor jongeren met beperking 29 maart 2018

02u36 1 Kortrijk Er waren eerst geen financiële middelen. Maar na 15 jaar doorzetten kon directrice Mia Cattebeke van De Hoge Kouter gisteren toch de eerste steen leggen van het nieuwe internaat Studijo Kouter.

Het internaat van goed 3 miljoen euro, voor 40 procent gesubsidieerd door het Vlaams Infrastructuurfonds VIPA, komt in de Olmenlaan. Het ligt vlakbij de Visserskaai, aan het kanaal Bossuit-Kortrijk.





Het is in Zuid-West-Vlaanderen vanuit het Vlaams Agentschap VAPH het eerste internaat voor personen met een mentale beperking van 12 tot 25 jaar. "Nu vallen die jongeren vanaf 12 jaar in een zwart gat omdat we ze uit hun vertrouwde omgeving wegsturen", vertelt Mia Cattebeke. "En dat in hun puberteit, ik vind dat misdadig." Het internaat opent in september 2019.





Zelfstandig wonen

Het krijgt vier leefruimtes en 27 kamers, waarvan drie studio's. "In die studio's oefenen oudere jongeren om zelfstandig te wonen, ze krijgen er hun eigen voordeur", zegt Cattebeke.





Het internaat omvat ook een multimediaruimte, een rustruimte, een speelruimte in de kelder én een polyvalente zaal. "Waar ook buurtbewoners welkom zijn en verenigingen vergaderen of activiteiten houden", vervolgt Cattebeke. "We integreren Studijo Kouter zo in de buurt", aldus de directrice van de school en Multi Functioneel Centrum De Hoge Kouter, waar 250 jongeren opgevangen worden. (LPS)