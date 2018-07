N50 krijgt na zomer trajectcontrole DOORBRAAK IN DOSSIER, WEEK NA DODELIJK ONGEVAL PETER LANSSENS

17 juli 2018

02u47 0 Kortrijk De Doornikserijksweg krijgt toch een trajectcontrole. De doorbraak komt er een week nadat er op de N50 twee doden vielen bij een ongeval. De controle werkt tegen oktober en kost 127.384 euro.

De trajectcontrole komt tussen de Doornikserijksweg 134 aan het Bellegems Friethuisje en de Doornikserijksweg 367, niet ver van onderneming Pinastoli Reining Horses in Kooigem. Aan beide kanten van de strook van 3,2 kilometer fotograferen telkens twee slimme camera's voertuigen, in beide rijrichtingen. Waarna een computer de gemiddelde snelheid berekent. Wie te snel rijdt - de maximum toegelaten snelheid is er 70 kilometer per uur - krijgt een boete. Hoofdaannemer Proximus werkt de trajectcontrole uit in samenspraak met de politie, het agentschap wegen en verkeer (AWV) en Eandis. De stad betaalt de installatie. "De trajectcontrole is in september of oktober operationeel", zeggen burgemeester Vincent Van Quickenborne (Open Vld) en schepen van Mobiliteit Axel Weydts (sp.a).





Het stadsbestuur kiest voor de N50 omdat er daar veertig ongevallen waren sinds 2013, waarvan zeventien met gewonden en één met doden. Het is de invalsweg in Kortrijk met de meeste ongelukken. Het dodelijke ongeval dateert nog maar van maandag 9 juli, toen een wagen met Franse nummerplaat nabij de Koninklijkestraat in Kooigem op de N50 op een middengeleider knalde. De chauffeur en een jongetje van 8 jaar lieten het leven. De chauffeur reed naar verluidt 110 tot 120 kilometer per uur. Is een trajectcontrole nuttig? "Het is de meest effectieve aanpak", zeggen Van Quickenborne en Weydts. "Een flitspaal werkt niet omdat chauffeurs er telkens remmen en daarna weer optrekken. Kijk naar de E40, waar het aantal ongevallen sinds de trajectcontrole tussen Wetteren en Erpe-Mere met 43 procent daalde, in een jaar tijd. Een halvering van het aantal ongevallen op de N50 kan zo."





Een volgende trajectcontrole is in 2019 in de Sint-Katharinastraat gepland. "Een verbindingsweg tussen Kortrijk en Lendelede, waar het wegprofiel uitnodigt om snel te rijden", zeggen Van Quickenborne en Weydts. Er waren daar sinds 2013 zestien ongevallen, waarvan tien met gewonden. De Rekkemsestraat in Marke volgt in 2020. Daar waren er sinds 2013 vijftien ongevallen, waarvan vijf met gewonden. Tot slot wordt in 2021 een trajectcontrole uitgerold op de Moeskroensesteenweg en Torkonjestraat tussen Aalbeke en Marke, eens wegenwerken er af zijn zoals de komst van veilige fietspaden. Er waren daar 25 ongevallen sinds 2013, waarvan vier met gewonden en één dodelijk.