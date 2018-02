N353 dicht, ver omrijden 10 februari 2018

Er starten op maandag 12 februari ingrijpende wegenis- en rioleringswerken op de Oudenaardseweg (N353) in Spiere, over een strook van zo'n 150 meter ter hoogte van apotheek Vandeputte. De N353 is voor doorgaand verkeer dicht tussen Spiere en Helkijn. Er moet tot 5 maart ver omgereden worden. De omleiding gaat in beide richtingen via de Kasteeldreef en Stationsstraat in Helkijn, de Helkijn-, Jolain-, Kaveie- en Kooigemstraat in Sint-Denijs, de Kazernestraat, Graaf d'Huststraat en Doornikserijksweg (N50) in Kooigem en het IJzeren Bareel, Jean Lefebvrelaan en Jacquetbosstraat in Spiere. Het zwaar verkeer moet nog verder omrijden. Vrachtwagens worden via de N50 naar de E17 in Kortrijk afgeleid, om vervolgens de afrit Kortrijk-Oost te nemen en via de N8 en N391 rond Zwevegem verder te rijden. Er zal wellicht verkeershinder zijn. (LPS)