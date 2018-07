N-VA wil waterbar in 'vergeten' park 03 juli 2018

02u37 0 Kortrijk Meerderheidspartij N-VA rolt een pleinen- en parkenplan uit in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen. Met de focus nu op het Van Raemdonckpark in de wijk 3 Hofsteden, waar N-VA een waterbar wil aan de vijver.

"Het momenteel wat vergeten park verdient meer beleving, want je hebt rond het park een dichtbevolkt gebied met veel jonge gezinnen", zeggen lijsttrekker Axel Ronse en kopvrouw Kelly Detavernier van de lokale N-VA-afdeling. Het Van Raemdonckpark moet volgens N-VA voor Kortrijk worden wat het Retiro Park is voor Madrid: een park waar mensen sporten, wandelen, iets eten of drinken, genieten van een romantisch uurtje roeien of tijdelijke exposities bezichtigen. Een plek dus waar inwoners samenkomen en elkaar ontmoeten. En hoe meer sociale controle, hoe minder meldingen rond overlast. Zo is er wel eens sprake van het dealen van drugs in het Van Raemdonckpark. "Soms is het beter om overlast creatief te beantwoorden in plaats van repressief", vervolgen Detavernier en Ronse.





Vissers mogen blijven

Voor alle duidelijkheid: vissers hoeven niets te vrezen van de plannen. Van N-VA mogen ze er blijven vissen in de vijver. De partij stelde eerder ook al een Speakers' Corner op het Schouwburgplein en een overdekte horecahal op de Veemarkt voor. Wordt verder vervolgd. (LPS)