N-VA wil nog meer controle in centrum KERN AL VOL CAMERA'S, STRAKS OOK SENSOREN VOOR GELUID EN PASSAGE? JOYCE MESDAG

06 augustus 2018

02u30 1 Kortrijk Kortrijk is al koploper wat camerabewaking in de stad betreft, en als het van N-VA afhangt, worden volgende legislatuur ook nog sensoren geïnstalleerd die onder meer decibels en passage registreren. "Om de kans te vergroten dat politie criminelen op heterdaad betrapt", zegt lijsttrekker Axel Ronse.

Kortrijk kreeg in het verleden al een Smart City Award voor het mobiliteitsbeleid van de stad, voornamelijk voor de vooruitstrevende technologie waarbij sensoren ingezet worden bij de Shop & Go-plaatsen. "Maar dergelijke informatietechnologie kan ook voor toepassingen gebruikt worden die de veiligheid in onze stad vergroten", zegt Axel Ronse, lijsttrekker bij N-VA.





Drugstrafiek

Zo kunnen sensoren de passage in een buurt registreren. "Op plaatsen waar geklaagd wordt over drugdealers, bijvoorbeeld. Wanneer je op een raar tijdstip opeens meer passage hebt, kan dat wijzen op drugstrafiek. Als de politie daar automatisch van op de hoogte wordt gebracht, vergroot je de kans dat de politie overtreders op heterdaad kan betrappen." Ook sensoren die geluid waarnemen, kunnen op die manier nuttig zijn. "Lawaai midden in de nacht kan wijzen op een vechtpartij en tijdens feesten kan een sensor registreren of de geluidsnormen worden gerespecteerd. Sensoren die een rookgeur registreren, kunnen dan weer een brand signaleren."





Overdaad?

In overleg met de politie zou bepaald worden in welke buurten welke types sensoren nodig zijn.





"Wij willen dat graag op de agenda zetten in het actieplan van de politiezone Vlas voor de komende 6 jaar." Met camera's op de hoek van elke centrumstraat, en nu ook nog eens sensoren zou een mens zich al eens afvragen of het niet een beetje véél wordt? "Het is in het belang van elke burger dat criminelen gevat. Sensoren zijn een goedkopere manier om daarvoor te zorgen. Als die optie bestaat, waarom zouden we er geen gebruik van maken? Ik ben nog geen enkele burger tegengekomen die tégen investeringen is die de criminaliteit tegenwerken. Iedereen wil een veilige stad."





"Het is voor het eerst dat ik van een dergelijk project hoor", zegt vervangend korpschef Ruben Depaepe, die zich meteen enkele praktische vragen stelt. "Hoe kan je 'een verdacht aantal bewegingen' onderscheiden van extra passage door een feest of voetbalmatch? Ik ben niet tégen een dergelijke vernieuwing, maar ik ben terughoudend. Aan de andere kant is criminaliteit is niet meer wat het vroeger was en vind ik dat we mee moeten evolueren. Toen de eerste camera's in onze stad werden geplaatst, was daar enorm veel tegenkanting tegen, en intussen hangt de stad óók vol."