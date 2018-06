N-VA wil golfclub en gevechtssporthal 30 juni 2018

N-VA volgt de droom van wereldkampioen boksen Oshin Derieuw (30), voor een gevechtssporthal. N-VA gaat voor een hal in zwembad Mimosa in de Mimosalaan. Want het Mimosabad komt tegen de krokusvakantie in 2019 vrij, eens het nieuwe zwembad op het stadsdeel Weide opent. "Het is een ideale locatie om er een gevechtssportsite van te maken", vindt schepen van Sport An Vandersteene (N-VA). "Gevechtssport zit sterk in de lift. Zo is er nog geen locatie voor kickboks voor vrouwen. En veel clubs verdienen een betere huisvesting", aldus Vandersteene.





Een tweede voorstel komt van kandidaat Steven Lecluyse. Hij wil het idee voor een 'laagdrempelige Kortrijk Golf' nieuw leven inblazen. "Want nu wijken golfers naar Ieper of Waregem uit", aldus Lecluyse. Tot slot: kandidaat Luc Vandorpe pleit voor buurtsporthuizen, zodat iedereen in de omgeving aan sport kan doen. (LPS)