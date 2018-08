N-VA tegen fietscrèche in lege winkel 21 augustus 2018

02u44 1

N-VA Kortrijk wil "geen fietsenstalling in een leegstaand handelspand", zo verwoordt schepen van Economie Rudolf Scherpereel het. Meerderheidspartij sp.a maakte vorige week bekend dat het een fietscrèche in een leeg handelspand wil inrichten. Daar kan je je tweewieler veilig stallen en genieten van services zoals kastjes om spullen op te bergen en oplaadpunten voor e-bikes. Er wordt aan de vroegere Pizza Hut op de Grote Markt of het vroegere pand van Swarovski-kristallen in de Lange Steenstraat gedacht. "Een fietsenstalling in een leegstaand handelspand is voor ons onbespreekbaar", reageert schepen van Economie Rudolf Scherpereel (N-VA). "Er zijn andere leegstaande panden genoeg in het stadscentrum, waar zo'n fietscrèche beter past. We moeten trouwens op onze hoede zijn dat we met zo'n fietscrèche geen reguliere fietsenwinkels beconcurreren, want er is in het voorstel van sp.a ook sprake van kleine herstellingen van tweewielers in zo'n fietscrèche", aldus Rudolf Scherpereel. (LPS)