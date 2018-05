N-VA struikelt dan toch over moskee ERKENNING EERST NIET, DAN WEER WEL NOODZAKELIJK PETER LANSSENS

16 mei 2018

02u32 0 Kortrijk In Kortrijk moet je voor het betere politieke bochtenwerk bij N-VA zijn. Een erkenning van de Vlaamse overheid voor een geplande moskee was voor N-VA eerst niet, maar later weer wel noodzakelijk nadat raadslid Maarten Seynaeve dreigde om op te stappen. Wat nu?

Het tumult rond een geplande moskee van zo'n 5 miljoen euro in de Brugsesteenweg, waar nu nog supermarkt Bio-Planet zit, blijft duren. Zaterdag was er commotie op straat, maandag in de gemeenteraad. Eerst en vooral: het is niét juist dat het stadsbestuur het gebedshuis schrapt indien het moskeebestuur van Atakwa geen erkenning krijgt van de Vlaamse overheid. De stad buigt zich alleen over een nog in te dienen bouwaanvraag, waarin enkel ruimtelijke aspecten van tel zijn. Dat werd duidelijk op de gemeenteraad, waarna zich een wollig debat ontrolde, waarbij vooral N-VA zich afzijdig hield. Tot ongenoegen van onafhankelijk gemeenteraadslid Maarten Seynaeve (lid van N-VA, vroeger bij Vlaams Belang), die de raad verliet en ermee dreigde om N-VA te verlaten. Dat zou de krappe meerderheid (22 op 41 zetels) van Open Vld, N-VA en sp.a meteen ook in het gedrang brengen de gemeenteraad.





Problematisch

"Die erkenning moét een voorwaarde zijn, anders stopt het voor mij", stelde Seynaeve. "Het is géén vodje papier. In een erkenningsdossier wordt rekening gehouden met financieringsstromen, Nederlands taalgebruik, een inburgeringsplicht van de imam en niet het minst dat er geen medewerking wordt verleend aan personen die de grondwet of de mensenrechten overtreden. Bovendien komt er in het dossier een advies van justitie en de staatsveiligheid. Met andere woorden: het is ronduit problematisch indien de lokale geloofsgemeenschap er niet in slaagt om een erkenning te krijgen. Zowel voor de stad als voor de moskee."





Extra buurtparking

N-VA-lijsttrekker Axel Ronse greep maandagavond laat in door een mail uit te sturen en zo het brandje te blussen. "De erkenning van de moskee is noodzakelijk", zegt Ronse.





"Zodat de Kortrijkzanen duidelijkheid krijgen over de werking en financiering. De erkenning moet een eerste stap zijn, voorafgaand aan de bouwaanvraag. Al beseffen we dat het juridisch gezien niet kan meegenomen worden in de beoordeling van de bouwaanvraag. Laat staan dat het afgedwongen kan worden." Vlaams minister Liesbeth Homans (N-VA) laat de erkenningsprocedure hervormen. Verwacht wordt dat er pas na de Vlaamse en federale verkiezingen van eind mei 2019 meer duidelijkheid zal zijn. Hierdoor is er ook meer tijd voor extra maatregelen. "Zo is de bezorgdheid over parkeerhinder tijdens het vrijdaggebed terecht", stelde burgemeester Vincent Van Quickenborne (Open Vld). "We kijken of een parking op de Mewaf-site in de Iepersestraat haalbaar is."