N-VA strikt traiteur Mamma Mia 19 juni 2018

Mariska Callens (47), zaakvoerster van de bekende Italiaanse traiteur Mamma Mia in de Koning Albertstraat, krijgt plaats 24 op de lijst van N-VA voor de gemeenteraadsverkiezingen.





"Ik ben begaan met de vernieuwing van de stationsomgeving", zegt Mariska Callens. "De stationsbuurt zal de komende jaren transformeren tot een van de mooiste in de stad. Ik engageer me in de politiek om het van nabij mee op te volgen en in de goede richting te sturen. Ik zet me verder voor betere voetpaden in, zowel in het stadscentrum als in de deelgemeenten", aldus Mariska Callens. "Het is een zegen voor de politiek dat een gedreven onderneemster haar nek durft uitsteken", zeggen kandidaat-burgemeester Axel Ronse en N-VA-kopstuk Peter Sustronck.





