N-VA steunt, vragen bij Team Burgemeester 10 juli 2018

02u40 0

Meerderheidspartijen N-VA en Open Vld hebben elk hun bedenkingen bij het plan van sp.a. "Elke stad die naam waardig moet een lage-emissiezone hebben", vindt N-VA-kopman Axel Ronse. "Al mag het geen verhaal van vandaag op morgen worden. We moeten overleggen over de uitvoering, de evolutie van elektrische wagens en openbaar vervoer bekijken, en erop toezien dat we niet alle auto's weren", aldus Ronse.





"Wij hebben vragen", zegt kopman Vincent Van Quickenborne (Open Vld) van Team Burgemeester. "Wat met oudere mensen die in het centrum wonen, moeilijk te been zijn en een oudere auto hebben die amper enkele duizenden kilometer per jaar rijdt? Moeten zij een andere wagen kopen? Wij gaan voor een fietszone binnen de R36 met meer dan 60 fietsstraten. Op die manier remmen we doorgaand verkeer af en zorgen we voor meer veiligheid. We leggen het voorstel voor in een bevraging aan 3.000 Kortrijkzanen. Als de meerderheid steunt, komt het in ons programma." (LPS)