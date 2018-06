N-VA pleit voor Speakers' Corner OOK MEER GROEN OP SCHOUWBURGPLEIN, FONTEIN MOET WEG PETER LANSSENS

16 juni 2018

02u48 0 Kortrijk Indien N-VA na de verkiezingen aan zet blijft, wordt het Schouwburgplein vernieuwd met meer groen, banken én een Speakers' Corner. Sprekers kunnen er in het openbaar hun mening verkondigen. De partij wil wel Fontein De Golf weg.

Een Speakers' Corner zou uniek zijn in onze regio. N-VA haalt de mosterd in Londen, waar er een Speakers' Corner in Hyde Park is, en wil er na 2018 eentje op het Schouwburgplein. "Kortrijkzanen, bezoekers en artiesten van over heel de wereld kunnen hun ding doen op het spreekgestoelte", zegt kopvrouw en huidig schepen Kelly Detavernier. "Er passeren hier massa's mensen, maar vandaag is het Schouwburgplein vooral een 'kaal doorgangsplein', tenzij er evenementen zijn. Het Schouwburgplein moet het centrum van creativiteit, ontspanning en cultuur worden, zo heb je hier ook de stadsschouwburg. We denken bovendien aan meer groen en originele zitbanken op het plein. Daar zijn niet veel financiële middelen voor nodig. En we gaan voor mobiel materiaal, zodat het kan verplaatst worden tijdens grote evenementen. Fontein De Golf moet wat ons betreft weg. Er zijn altijd kosten aan, de fontein werkt de helft van de tijd niet en ze trekt vuil aan. Onze visie voor het Schouwburgplein is de aanzet van een pleinen- en parkenplan vol revolutionaire voorstellen, waarover we later meer zeggen", aldus Kelly Detavernier. Ook Vlaams parlementair en lijsttrekker Axel Ronse vindt een Speakers' Corner een uitstekend idee. "Kortrijkzanen zijn fier en we zijn de mondigste stad van West-Vlaanderen. Kortrijkzanen durven hun gedacht te zeggen en moeten dat ook kunnen doen."





N-VA trekt alle registers open met als doel om na de gemeenteraadsverkiezingen de grootste partij te zijn en met Axel Ronse de burgemeester te leveren. Zo deelt N-VA 75.000 postkaartjes uit om inwoners uit te nodigen in gesprek te gaan. Inwoners worden bezocht met een gepersonaliseerde camper waarop kopstukken Axel Ronse, Kelly Detavernier, Piet Lombaerts en Rudolf Scherpereel te zien zijn. Er wordt een vlog of dagboek op internet gelanceerd om wekelijks een ferme Kortrijkzaan in beeld te kunnen brengen. N-VA roept verder inwoners op om op de Facebookpagina van N-VA Kortrijk een foto te posten over een plek of project waar ze fier op zijn met als hashtag #fierfermfris. Wie voor 20 juli de meeste likes haalt, mag voor 500 euro winkelen bij Kortrijkse handelaars. En wie zin heeft in vertier, is op zaterdag 23 juni van 11.30 uur tot 14 uur welkom op een volksfeest op het Sint-Amandsplein op Overleie. "We trakteren er op een paar vaten bier en pistolets met gehakt of kaas", zegt kandidate Trui Steenhoudt. "Een dj zorgt voor muziek. Iedereen uit Kortrijk en deelgemeenten is welkom op het volksfeest van N-VA."