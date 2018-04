N-VA lost drie jongeren 28 april 2018

N-VA heeft ook aandacht voor jongeren met de gemeenteraadsverkiezingen en stelt in dat kader drie nieuwe kandidaten op de lijst voor. Anke Seynaeve (24) krijgt plaats 11. Ze werkt op het kabinet van de N-VA-schepenen in Kortrijk. Haar aandachtspunten zijn een goed ondersteund evenementenbeleid, Kortrijk als onderwijsstad en betaalbaar wonen. Gilles Verriest (25) uit Aalbeke krijgt plaats 12. Hij werkt bij De Persgroep. Gilles zet zich in voor de belangen van de deelgemeenten. Giovanny Saelens (26) krijgt plaats 13. Hij is mede-oprichter van sfeergroep en supportersclub United 19 van KV Kortrijk en werkt bij Roularta Media. Hij vindt onder meer dat wonen in Kortrijk betaalbaarder moet worden voor jonge gezinnen. (LPS)