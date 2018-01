N-VA lanceert zeven extra namen 29 januari 2018

02u39 1

Meerderheidspartij N-VA Kortrijk heeft gisteren zeven extra namen (en hun plaats) prijsgegeven voor de gemeenteraadsverkiezingen.





Vorige week werd al bekend gemaakt dat Vlaams parlementair Axel Ronse (36) de lijst trekt, dat schepen Kelly Detavernier (39) plaats twee krijgt en schepen Rudolf Scherpereel (66) de lijst duwt. Gemeenteraadsvoorzitter Piet Lombaerts (55), advocaat, krijgt plaats 3. Gemeenteraadslid Maarten Seynaeve (41) prijkt op 4. Plaats 5 is voor fractieleidster Liesbet Massens (51), voorzitter van de Kortrijkse Schouwburg. 6 is voor organisatieverantwoordelijke en campagneleidster Trui Steenhoudt (40), bestuurslid van Feest in Kortrijk en voorzitster van Kortrijk Gordelt. Ondervoorzitter en jurist Peter Sustronck (58) staat op 7. Schepen An Vandersteene (58) prijkt op 8. Kabinetschef Christian Verdin (57), bestuurder bij Parko en Wonen Regio Kortrijk, krijgt de voorlaatste, 40ste, plaats op de lijst. (JME)





Meer over politiek

Kortrijk