N-VA-kandidaat helpt vreemdelingen integreren 21 juni 2018

02u36 1 Kortrijk N-VA pakt uit met een opvallende kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen. Tigran Atanesian (55), die 22 jaar geleden met zijn gezin uit Armenië vluchtte nadat zijn politiek actieve vader er werd vermoord, krijgt plaats 21 op de lijst.

Acteur en regisseur Tigran schreef zich in Kortrijk meteen in theatergezelschap Antigone in. Hij sprak in een mum van tijd Nederlands en maakt er nu een erezaak van om vrijwillig nieuwkomers in Kortrijk te helpen integreren. "Vlamingen én migranten hebben rechten en plichten", vertelt hij. "Zo moéten vreemdelingen Nederlands leren. Wie hier de kans krijgt om een nieuw leven te starten, moet dankbaar zijn en zich inzetten. Ik kies voor N-VA omdat de partij het dichtst bij de realiteit staat. N-VA is als een goeie huisvader. Streng en rechtvaardig, maar met een goed hart en liefde om het beste aan zijn kinderen te geven", aldus Tigran. De Armeense Kortrijkzaan neemt nieuwkomers altijd mee naar de Onze-Lieve-Vrouwekerk, waar na de Guldensporenslag 500 gulden sporen van gedode Franse ridders in het koor opgehangen werden. Hij toont er ook altijd schilderij De Kruisoprichting van Antoon van Dyck. "Cultuur is de beste manier om mensen te helpen integreren", zegt hij. "De rest volgt, voor wie de taal spreekt, de lokale cultuur leert kennen én Kortrijk met zijn of haar achtergrond verrijkt."





(LPS)