Muziekwinkel en hotel onder één dak 22 mei 2018

02u35 0 Kortrijk Jan Van Baelen en Paula Mertens, zaakvoerders van Focus Hotel in Kortrijk, hebben op de onderste twee verdiepingen van het hotel in de Hoveniersstraat instrumentenwinkel Focus Muziekatelier geopend.

"De interesse voor muziek is er altijd geweest", legt Jan uit. "Zo waren we heel lang actief bij de muzikale vzw Respiro dell' Arte. Een muzikale invulling van het leegstaande deel in ons hotel sprak ons dus wel aan." Het koppel bracht Peter Vanhoe, Wim Vanhoe, Koen Vancanneyt, Filip Sierens en Jan Vandenbussche samen. "We hebben elk onze eigen specialiteit", legt Peter uit. "Zo ben ik gespecialiseerd in klassieke piano's en gitaren, Wim in strijkinstrumenten, Koen in koperblazers, Filip in houtblazers, en Jan in herstellingen. We zijn elk op bepaalde momenten aanwezig in de winkel, voor de rest van de tijd gaan we de baan op om onder meer herstellingen te doen bij de mensen thuis. Ik deed dat hiervoor ook al, dankzij Focus Muziekatelier heb ik nu ook een soort van 'toonzaal' waar ik instrumenten kan tonen aan geïnteresseerde kopers." Dat de muziekwinkel verschillende specialisten samenbrengt, is volgens de initiatiefnemers de grootste troef.





Meteen herstellen

"Waar andere winkels misschien instrumenten naar de leveranciers moeten opsturen om te weten wat eraan scheelt, kunnen wij meteen inschatten hoe groot het defect is en het veelal meteen zelf herstellen. Die service na verkoop is erg waardevol." Op de opening hadden de mensen achter het Muziekatelier voor een extra muzikale toets gezorgd. (JME)