Muziekband Goose heeft nieuw creatief droomhuis 27 november 2018

Kortrijk De nieuwe thuishaven van de populaire Kortrijkse muziekformatie Goose is een pareltje.

Architect Steven Vandenborre bouwde een oude autogarage in de Magdalenastraat om tot een complete muziekstudio waar de jongens van Goose op muzikaal en creatief gebied helemaal hun ding kunnen doen. De Safari Studios werden vrijdag voorgesteld aan enkele honderden genodigden. Beneden is er een evenementenruimte die kan afgehuurd worden terwijl de bovenverdiepingen voor Goose bestemd zijn. Zanger Mickael Karkousse is er helemaal wild van.





"Dit is ons droomhuis", zegt hij. "Vroeger zaten we met Safari Studios boven café Den Bras in het centrum maar door de veelheid aan verschillende projecten werd die ruimte te klein. We zijn in al die jaren ook geëvolueerd en dus was de nood aan een nieuw onderdak groot." Karkousse blikt terug op een prachtige periode in Den Bras. "Ik denk dat we er alles uithaalden. We hebben de energie als het ware uit de muren gezogen, maar opeens was het op. We voelden het niet meer op die locatie en dankzij deze nieuwe studio kunnen we onszelf weer verrassen en broeden op nieuwe ideeën." De opnamestudio's kunnen in principe niet gehuurd of gebruikt worden door andere bands. "Dat wil niet zeggen dat we niet openstaan om samen te werken met andere muzikanten. Maar er moet wel een connectie zijn met Goose. Ofwel moeten we al helemaal verliefd zijn op een project."





(MPM)